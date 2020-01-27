رئيس المراكز الإسلامية بجنيف يشيد بإطلاق مشروع المائة العالم

أشاد السيد مهاجري زيان رئيس الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية بجنيف، بفكرة ومشروع المائة عالم الذي دشنته وزارة الأوقاف المصرية لإعداد جيل شديد الاستنارة من شباب العلماء، مثمنًا فكرة المشروع وبرامجه المتنوعة علميًا وثقافيًا.وقال: "أنا على يقين بأن ثمار المشروع سيكون لها آثارها الطيبة خلال سنوات معدودة ليس في مصر فقط بل في العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء".جاء ذلك عقب تصريح صحفي له فور حضوره لفعاليات إطلاق مشروع المائة العام الذي افتتحه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقاعة المحاضرات الكبرى بمسجد النور بالعباسية، والذي يبدأ بمحاضرات عامة بواقع محاضرة كل أسبوعين، في تخصص الحديث والتفسير وعلوم القرآن والشريعة لنخبة من أكفأ المتخصصين والعلماء.