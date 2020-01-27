نجوم العالم ينعون وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية براينت بعد تحطم طائرته

نعى نجوم العالم وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية السابق براينت في تحطم مروحية في مدينة كالاباساس في لوس أنجلس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما، وفق ما أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا وعمدة المدينة.وغرد عمدة مدينة لوس أنجلس إيريك غارسيا: «لوس انجلوس تبكي مع عائلة براينت لخسارة جيانا التي توفيت مع والدها واصدقاء آخرين في مأساة اليوم، أحب كوبي ابنته كثيرا وهذا الحب ألهمه ليكون مدافعا استثنائيا عن النساء والفتيات في الرياضة».وأوضح موقع «تي أم زي»، أن «براينت كان يسافر مع ثلاثة أشخاص على الأقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت إثر اندلاع حريق»، مشيرًا إلى أن «تم تأكيد وفاة خمسة أشخاص».