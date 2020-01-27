«تأسيس التقديس للإمام فخر الدين الرازى» بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

يعرض مجمع البحوث الإسلامية ضمن إصداراته العلمية المتاحة بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 كتاب «تأسيس التقديس للإمام فخر الدين الرازي».ويعالج الكتاب مسائل الصفات الخبرية في علم العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة، حيث برع الإمام الرازي رحمه الله في معالجته للمسائل العقدية لتنزيه المولى عز وجل، وبأسلوب ومنهج علمي رصين.كما يعد الكتاب من أشهر كتب الإمام الرازي وأكثرها تأصيلا للمذهب الأشعري، حيث عالج فيه القضايا التي عرض لها بالاستناد إلى الأدلة والمقدمات العقلية بأسلوب رصين.ويهدف الإمام الرازي من تأليف هذا الكتاب إلى إثبات تنزيه الله عز وجل عن الجسمية والمكانية، حيث ذكر فيه الدلائل الدالة على تنزيهه تعالى عن الجسمية والمكانية، كما تحدث عن النصوص التي يوهم ظاهرها المشابهة والمماثلة بين الله عز وجل وخلقه، وختم بتقرير مذهب السلف في هذه المسائل.