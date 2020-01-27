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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطائرات تنقل المصابين من السفارة الأمريكية ببغداد بعد الهجوم الصاروخى

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:31 ص
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية
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أكد مراسل قناة «العربية» أن هناك طائرات نقلت مصابين من السفارة الأمريكية ببغداد جراء الهجوم الصاروخي، الذي استهدف السفارة في وقت سابق اليوم.

وسقطت ثلاثة صواريخ من أصل خمسة استهدفت، مساء الأحد، المنطقة الخضراء وسط بغداد، داخل حرم السفارة الأمريكية مباشرة، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء، بحسب ما أكد مصدر أمني لوكالة «فرانس برس».

وأبلغ السفير الأمريكي في العراق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استنكار بلاده الشديد لقصف مبنى السفارة.

وأمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، باعتقال من أطلق الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد لينال جزاءه أمام القضاء، مؤكدا أن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد قد يحول العراق إلى ساحة حرب.

ووجه رئيس الحكومة - بعد إطلاق 4 صواريخ بالمنطقة الخضراء - القوات الأمنية بالبحث والتحري لمنع تكرار الاعتداء على السفارة الأمريكية، مؤكدا أن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وفق القانون.

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