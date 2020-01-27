الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات «كورونا» إلى 80 شخصًا

أعلنت الحكومة الصينية، منذ قليل، ارتفاع ضحايا فيروس «كورونا» الجديد إلى 80 حالة وفاة، بنهاية يوم 26 يناير أمس.وقال الحكومة الصينية، في بيان لها، إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد وصل إلى 80 شخصًا، بينما ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 2300 مصابًا.وفي وقت سابق، نشرت السلطات الصينية أطباء عسكريين وأغلقت المزيد من المدن للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد مع ظهور تقارير عن وجود مستشفيات في مركز تفشي المرض تكافح لمواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى.وتم الإبلاغ عن حالات جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وماليزيا، حيث أصبح الفيروس الآن في أربع قارات.يشار إلى أن الفيروس الجديد يأتي من عائلة كبيرة تعرف باسم فيروسات كورونا، بعضها لا يسبب شيئًا أسوأ من البرد، وتظهر على المصاب بالفيروس أعراض تشبه الإنفلونزا، بما في ذلك السعال والحمى، وفي أشد الحالات ضيق في التنفس، إلا أنه يمكن أن يتفاقم ليتسبب في التهاب رئوي، قد يكون قاتلًا.