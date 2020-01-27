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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الطاقة السعودى: نتابع التطورات المرتبطة بفيروس كورونا فى أسواق النفط

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:26 ص
وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي
وكالات
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن، السعودية تتابع عن كثب التطورات في أسواق النفط العالمية الناجمة عن "التوقعات المتشائمة" بسبب تأثير فيروس كورونا الجديد على الاقتصادين الصيني والعالمي وعلى مقومات سوق النفط.

وقال عبد العزيز إنه، واثق من قدرة الحكومة الصينية والمجتمع الدولي على احتواء انتشار الفيروس كورونا والقضاء عليه تماما.

وأضاف أن، التأثير على أسواق النفط تحركه بشكل أساسي عوامل نفسية والتوقعات السلبية للغاية لدى بعض المشاركين في السوق على الرغم من تأثيره المحدود جدًا على الطلب العالمي للنفط.

وتابع أنه واثق من أن السعودية ومنتجو أوبك الآخرون لديهم القدرة والمرونة للرد على أي تطورات للحفاظ على استقرار سوق النفط إذا لزم الأمر.

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