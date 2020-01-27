رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قائد شرطة لوس أنجلوس: 9 أشخاص كانوا على متن المروحية المنكوبة

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:22 ص
شرطة لوس أنجلوس
شرطة لوس أنجلوس
وكالات
طباعة
ذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أن، تسعة أشخاص كانوا على متن المروحية المنكوبة التي تحطمت - دون الإشارة إلى أي من أسماء الضحايا -.

وقال قائد الشرطة المحلية اليكس فيلانويفا في مؤتمر صحفي "سيكون من غير المناسب تمامًا في الوقت الراهن تحديد هوية أي شخص بالاسم، ليس لدينا شيء يمكننا إضافته حتى يقوم الطبيب الشرعي بعمله".

وقالت الشرطة إن، تسعة أشخاص كانوا على متن المروحية وفقًا لسجلات الرحلة ومن بينهم الطيار.

وتداولت صور عبر وسائل التواصل الإجتماعى، لحادث تحطم طائرة كوبى براينت الخاصة، والتي تظهر تفحم الطائرة.

ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن أسطورة الكرة الأمريكية لكرة السلة، كوبي براينت، نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، لقى مصرعه فى حادث تحطم مروحيته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلح يطلق النار على الشرطة ويحتجز رهائن فى لوس أنجلوس

مصرع طيار أثناء مشاركته في إخماد حريق غابات في أستراليا

تحطم طائرة في فيرمونت الأمريكية ومصرع قائدها

مصرع 6 أشخاص في تحطم مروحية بنيبال

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

«المسمارى»: تركيا تنقل 8 آلاف إرهابى إلى ليبيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

زينة تكشف سبب اختفائها إعلاميًا لمدة 10 سنوات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يدهس صور قادة الإخوان على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

الصور

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

ارتفاع مصابى حادث التصادم لـ 25 شخصًا فى أسوان

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

زينة تكشف سبب اختفائها إعلاميًا لمدة 10 سنوات (فيديو)

إنفوجراف

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

«باد بويز فور لايف» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثانى

وزير الرياضة يتلقى التهنئة من نظيرته التونسية بفوز أبطال اليد

اللجنة الأولمبية تشيد بأداء منتخب اليد

الفراعنة إلى طوكيو.. مصر بطلا لأمم إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

المبدع الأعظم.. إبراهيم الكوني: لجنة «نوبل» دنّست حرمة الأدب ومنحت الجائزة لهواة

حكايات الثورة والحب والغضب فى مذكرات أحمد عكاشة

الكاتب يوسف مسلم: وقف مسرحية «شبيهان» بالإسكندرية دليل على سرقة أفكاري

عروض البيت الفني للمسرح اليوم