قائد شرطة لوس أنجلوس: 9 أشخاص كانوا على متن المروحية المنكوبة

ذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أن، تسعة أشخاص كانوا على متن المروحية المنكوبة التي تحطمت - دون الإشارة إلى أي من أسماء الضحايا -.وقال قائد الشرطة المحلية اليكس فيلانويفا في مؤتمر صحفي "سيكون من غير المناسب تمامًا في الوقت الراهن تحديد هوية أي شخص بالاسم، ليس لدينا شيء يمكننا إضافته حتى يقوم الطبيب الشرعي بعمله".وقالت الشرطة إن، تسعة أشخاص كانوا على متن المروحية وفقًا لسجلات الرحلة ومن بينهم الطيار.وتداولت صور عبر وسائل التواصل الإجتماعى، لحادث تحطم طائرة كوبى براينت الخاصة، والتي تظهر تفحم الطائرة.ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن أسطورة الكرة الأمريكية لكرة السلة، كوبي براينت، نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، لقى مصرعه فى حادث تحطم مروحيته.