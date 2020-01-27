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القبلة

نظير عياد: الأزهر حمل على عاتقه التجديد والثبات والمرونة

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:22 ص
الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد
أميرة العناني
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قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف حمل على عاتقه قضايا التجديد وبذل العديد من الجهود قديمًا وحديثًا، مشيرا إلى الشيخ محمد عبده والشيخ مصطفى المراغي والشيخ محمود شلتوت وغيرهم ممن حملوا على عاتقهم القضايا التي كانت تثار مثل: العلاقة بين المسلم وغير المسلم وقضايا البنوك وعمل المرأة كل القضايا السابقة في وقتها كانت محل خلافات مجتمعية وتحتاج إلى رأي صريح لأن الإسلام يتميز بين الجمع بين الثبات والمرونة والصلاحية ومراعاة الزمان والمكان.

وأضاف عياد، لـ"الدستور" أن كل الشخصيات المشار لها قاموا بالنظر في مقاصد الشريعة ونصوص الدين لإبداء الرأي الذي يوافق الواقع ولا يخل فيما هو منصوص عليه، وفيما يخص العصر الحالي فقضية التجديد هي الشغل الشاغل لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ونشهد ذلك من خلال إصداراته العلمية ومناقشة قضايا التجديد والتي عالجت القضية بشكل إيجابي وموضوعي.

وذكر عياد أن الدليل على مواجهة الأزهر للقضايا العصرية مثل مواقفه في قضايا المرأة واستحداث منصب مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، ووثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر مع بابا الفاتيكان، والتي تعد إحدى منجزات العلوم الحديثة وتوصل العلاقة الإيجابية بين الإنسان وأخيه الإنسان بغض النظر، وأيضًا من خلال لجان مجمع البحوث الإسلامية والقضايا التي يتم طرحها عليهم مثل: "تحويل الجنس" و"الإغتصاب" و"التلقيح الصناعي" كل هذه القضايا أدلى علماء الأزهر فيها آراءهم وتمت مناقشتها مناقشة علمية، فضلًا عن تناول القضايا مع علماء النفس والاجتماع والبيولوجيا ويتم الرجوع إلى المتخصص في كل قضية.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن، جهود الأزهر كثيرة نحو التجديد، فمثلًا الإنجازات الذي يشهدها مركز الفتوى ومرصد الأزهر ومكتب تحقيق التراث في المشيخة ولجان المجمع وحدتي وفاق ولم الشمل كلاهما يعالج القضايا الأسرية فضلًا عن لجان فض المنازعات، والإصدارات العديدة المرتبطة بالواقع.

وتابع: " أزف بشرى بأن قضايا التجديد التي سيتم طرحها بشكل جديد يؤكد أن التجديد ليس قدحا في الدين ولا الثوابت وليس مصادرة للذوق العام ولا أعراف وعادات وإنما يجمع بين المحافظة على الثوابت والتجاوب مع الواقع، لافتًا إلى أن الأزهر ينطلق من فكرة أن التجديد هو بعث للحضارة الإسلامية والدور الريادي لها وخصوصًا أن الحضارة الإسلامية لم تنتشر أو ذاع صيتها إلا بسبب النزعة التجديدية عند علمائها، ومن هنا يأتي هذا المؤتمر الذي ينطلق الأزهر من خلاله هو أن "الدور الريادي والحضاري للأمة الإسلامية" إلا من خلال النزعة التجديدية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة والثبات والمرونة والتاكيد على أن هناك نصوص قطعية وغيرها قابل للتعامل مع الواقع وهنا يأتي دور علماء الأمة والأزهر.

وأكد أن، الأزهر مؤسسة علمية عالمية دعوية أراد الله لها أن تكون منبرًا للدين وحافظة للأمة وسدا منيعا ضد الإرهاب ورسالته الوسطية.

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