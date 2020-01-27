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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بالأسماء.. تشكيل مكتب أمانة العمل الجماهيري بـ«مستقبل وطن»

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:54 ص
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد
أشرف لاشين
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أصدر المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب «مستقبل وطن»، القرار رقم «161» لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل أعضاء هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري بالأمانة المركزية للحزب.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة ١٩٧٧ والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاتها، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لمستقبل وطن، وبناء على ما عرضه أمين أمانة العمل الجماهيري، وبناء على ما عرضه المهندس حسام الخولي الأمين العام، تم تشكيل هيئة مكتب أمانة «العمل الجماهيري» من الآتي أسمائهم: محمد عمار، أمينا للمكتب، وعبدالله سعيد ابراهيم، وأحمد حسن، ووليد عبد العليم، ومراد أحمد ابراهيم، وأحمد علاء الدين، وماجد دياب، وأحمد مرعي، أمناء مساعدين.

كما تم اختيار كل من: أميرة شكرى، ونانسي محمد، وأحمد محمد فرج، وصلاح محمد خليل، وريم مختار، وراضي حماد، وشروق محمد البسيوني، وأحمد سليم، ضمن أعضاء هيئة المكتب.

كما نص القرار على أنه يتم نشره على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ينفذ من تاريخه ويلغي ما قبله من قرارات بهذا الشأن، بجانب إخطار لجنة شؤون الأحزاب به.
بالأسماء.. تشكيل مكتب أمانة العمل الجماهيري بـ«مستقبل وطن»
بالأسماء.. تشكيل مكتب أمانة العمل الجماهيري بـ«مستقبل وطن»
بالأسماء.. تشكيل مكتب أمانة العمل الجماهيري بـ«مستقبل وطن»
بالأسماء.. تشكيل مكتب أمانة العمل الجماهيري بـ«مستقبل وطن»

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