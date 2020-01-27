«تشريعية النواب» تعيد تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.. اليوم

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن اللجنة ستنعقد اليوم الإثنين، لبحث التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015.ووفقًا لنص القانون المقدم من الحكومة فقد شملت التعديلات إعادة تعريف الكيانات الارهابية بإنها: الجمعيات أوالمنظمات أوالجماعات أو القنوات لفضائية، المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات، أو مؤسسات أو عصابات أو الخلايا وغيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي.وذلك في حال مارسات الأفعال الأتية، أوقامت بالدعوة إليها بأية وسيلة سواء داخل أو خارج البلاد، وهذا الممارسات تشمل ما يلي:- ايذاء الأفراد أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر.- الحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية والجوية والبحرية.- الحاق الضرر بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.- منع أو عرقلة السلطات العامة والجهات أو الهيئات القضائية أو الماصالح الحكومية أو الوحدات المحلية ودور العبادة أو المستشفيات ومؤسسات ومعاهد العلم.- منع أو عرقلة البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها.- تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع وعرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت.- الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.- تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها.- الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.- الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي أو الأمن القومي.كما أشار القانون إلى أن جميع ما سبق يسري على الجهات والأشخاص المذكورين متى ما رسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال، ولو كانت غير موجهة لجمهورية مصر العربية.