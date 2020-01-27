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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

مصمم الأزياء بهيج حسين يقدم نصائح للفتاة عند اختيار ملابسها

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:05 ص
بهيج حسين
بهيج حسين
شيماء دهب
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يعتبر مصمم الأزياء المصري بهيج حسين من المصممين الذين لديهم باع في عالم الموضة وتصميم الأزياء، حيث يستوحي تصميماته المختلفة من الروايات التي يقرأها، ومن الأفلام التي يشاهدها، فهو يعشق القراءة والرسم وسماع الموسيقى والطهي.

بهيج حسين من مواليد محافظة الإسكندرية، ولديه العديد من المشاركات بالأزياء في الأعمال الدرامية من بينها "كاريوكا"، "قلبي دليلي"، وكان أول عرض أزياء له بالقاهرة في عام 2006، حيث شارك في أكثر من 55 عرض أزياء في مصر وخارجها، ثم انطلق للعالمية حيث أقام 3 عروض في بيروت، وعروضًا في: دبي، وإيطاليا، والمغرب، فهو يجمع في تصميماته ما بين البساطة والتميز في آن واحد.

وبالتزامن مع إطلاق مسابقة في عالم الأزياء يطلق عليها the big 5 وفكرة مصمم الأزياء بهيج حسين كان لنا معه الحوار التالي:-

حدثنا عن تفاصيل مسابقة the big 5؟
تعتمد على اشتراك 20 متسابقًا من صغار مصممي الأزياء وسيتم التصفية بينهم كل أسبوع حتى يصل في النهاية للختام، في حفل يتم فيه اختيار المصمم الفائز مما تنطبق عليه المواصفات التي تحددها المسابقة.

وماذا عن لجنة التحكيم الخاصة بها؟
يشارك في لجنة تحكيم مسابقة the big 5، عدد كبير من المصممين المخضرمين في هذا المجال، وهم مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز، ومصمم الأزياء المصري هشام أبو العلا، وخبيرة الموضة سوزان ثابت، ومصمم الأزياء التونسي سوشا.

وعلى أي أساس سيتم اختيار المشاركين بالمسابقة؟
الفكرة تشبه برنامج «ذا فويس» في اختيار الموهبة من المتقدمين، وسيتم الاختيار على أساس الموهبة والقدرة على الابتكار، ومعرفة المصطلحات الخاصة بالموضة وتنفيذ كافة المهام الخاصة بالمسابقة.

لماذا تم إهداء الموسم الأول للمسابقة للفنانه رجاء الجداوي؟
أعتبرها من الفنانات الداعمات لعالم الموضة والأزياء، كما لها خبرة كبيرة في عالم الموديلينج كونها كانت عارضة أزياء مُحترفة.

هل هناك خطة لتحويل المسابقة لأكاديمية في عالم الموضة؟
بالطبع هذا في الخريطة ولكن أريد أن أرى نتائج الموسم الأول للمسابقة في أول الأمر حتى يطمئن قلبي على مستوى المشاركة والأداء، فنحن لا نبخل كمصممين أزياء بإعطاء كافة خبرتنا لصغار المصممين طالما لديه الموهبة التي تساعده على ذلك.

كيف تنظر لمستوى إقامة عروض الأزياء في مصر؟
وأكد بهيج، أن عروض الأزياء ارتبطت في مصر ارتباطًا وثيقا بالفنانين، فبدون وجودهم لا تجد الشغف في إقامة عرض أزياء وهذا بالفعل أمر سلبي، مضيفًا: «صناعة الأزياء أمر مُكلف للغاية».

وماذا عن موعد بدء المسابقة والحفل الختامي ؟
تبدأ فعاليات المسابقة من فبراير المقبل، وتستمر فعاليات المسابقة ثلاثة أشهر حتى إقامة الحفل النهائي في منتصف شهر أبريل المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

بماذا ينصح بهيج حسين المرأة عند اختيار ملابسها؟
وجه رسالة للمرأة نصها "عليكِ أن تدركى تمامًا ما يناسب جسمك، وشخصيتك، ولا تستعجلي في الاختيار"، مضيفًا لا بد من الحرص على اقتناء الخامة الجيدة، فالدولاب عندما تكون به قطعتان من الخامات الجيدة، أفضل من قطع كثيرة من خامة غير جيدة".

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