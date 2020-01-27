الطوائف المسيحية تبدأ أسبوع «الصلاة من أجل الوحدة».. اليوم

تبدأ اليوم الاثنين الطوائف القبطية المصرية، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والبروتستانت، «أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية»، والذي يأتي بهدف دعم الوحدة بين الكنائس المختلفة.ومن المقرر أن تستضيف كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون، مساء اليوم، افتتاحية أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، في حين تستقبل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للمرة الأولى، أسبوع الصلاة، وذلك يوم الأربعاء 29 يناير الجاري، ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، الصلاة ثم يلقي عظته الأسبوعية بمشاركة الطوائف المسيحية المختلفة وممثلي الكنائس المسيحية الثلاثة.فيما يترأس ممثلو الطوائف المسيحية، ورؤساء الطوائف المختلفة فعاليات حفل الختام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، وذلك بكنيسة الروم الكاثوليك بالكوربة في 7 فبراير المقبل.