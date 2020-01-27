زينة: «التاريخ السري لكوثر» يستحق دعم الدولة

قالت الفنانة زينة، إن فيلم «التاريخ السري لكوثر»، يستحق دعم الدولة، لأنه يتناول فترة حكم الإخوان، من زاوية مهمة، وهو الجانب الإنساني.وأضافت زينة، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «كوثر بنت من شباب الإخوان، وتكشف كيف كانت البيوت المصرية وقت حكم الجماعة، وكيف كانوا يعيشون في خوف».وأردفت: «الفيلم يوضح كيف تمكن الإخوان من الحكم على المستوى الإنساني، وليس السياسي، بيوتنا كان بيحصل فيها إيه، خوفونا إزاي»، مشيرة إلى أنها تحب الأفلام الاجتماعية، التي تقدم الإنسانيات، لأنها «هي التي تعيش»، بعكس أفلام الأكشن، والكوميدي، التي تتغير بمرور الزمن.وأعربت زينة، عن سعادتها بالعمل مع الفنانة ليلى علوي، والتعرف عليها عن قرب، مؤكدة أنها فنانة راقية، ومتعاونة.وعن دورها في فيلم «الفلوس»، قالت إن العمل مع الفنان خالد الصاوي متعة، وشبهته، بـ«البيبي»، الذي يقوم دائمًا بأمور غير متوقعة.فيلم «التاريخ السرى لكوثر» بطولة ليلى علوى وزينة، ويشارك فى بطولته كل من محسن محيى الدين، وأحمد حاتم، وإيناس كامل، وفراس سعيد، وعبدالرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.