غرفة السياحة: انتهاء إجراءات 245 ألف معتمر للسفر إلى الأراضى الحجازية

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، عن أن عدد المعتمرين الذين انتهت الشركات من كافة إجراءاتهم للسفر لآداء مناسك العمرة بلغ 245 ألف معتمر، حيث تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بهم وحصولهم على الباركود وكذلك موافقة وزارة السياحة وحجز الطيران وفنادق الإقامة الخاصة بهم في الأراضي المقدسة.وأضاف باسل السيسي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن عدد المواطنين المصريين الذين دخلوا الأراضي السعودية لآداء المناسك قبل بداية 2020 بلغ عدد 85.808 معتمر.وبحسب الإحصائيات الرسمية أن مصر احتلت المرتبة الخامسة فى عدد المعتمرين عالميًا، لافتًا إلى أن برنامج ووثيقة التأمين علي المعتمرين التي أقرتها المملكة ووثقتها الغرف السياحة ووزارة السياحة من خلال الشركات تضمن الرعاية الصحية الكاملة للمعتمر خلال فترة تواجده في المملكة العربية السعودية؛ لتغطي أي تكاليف علاجية مهما كان تكلفتها.وأوضح أن أزمة فيروس الكورونا الجديد المنتشر في بعض الدول لا يمكن للغرف السياحية أن تصدر أي قرار بشأنها، خاصة فيما يتعلق بالمعتمرين في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة وحدها هي صاحبة القرار وكذلك توفير الرعاية الصحية والكشف على المعتمرين.وأوضح أن دور الشركات يتلخص في تبليغ المعتمرين المغادرين خلال الفترة المقبلة على كافة التعليمات الوقائية من الفيروس قبل مغادرتهم، بالإضافة إلى أن سلطات مطار القاهرة الدولي انتهت أيضًا من عمل إرشادات وقائية لجميع المسافرون على كافة الخطوط الجوية لحماية المواطنين المصريين من الإصابة بهذا الفيروس.