رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غرفة السياحة: انتهاء إجراءات 245 ألف معتمر للسفر إلى الأراضى الحجازية

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:52 ص
المعتمرين
المعتمرين
فاتن غلاب
طباعة
كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، عن أن عدد المعتمرين الذين انتهت الشركات من كافة إجراءاتهم للسفر لآداء مناسك العمرة بلغ 245 ألف معتمر، حيث تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بهم وحصولهم على الباركود وكذلك موافقة وزارة السياحة وحجز الطيران وفنادق الإقامة الخاصة بهم في الأراضي المقدسة.

وأضاف باسل السيسي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن عدد المواطنين المصريين الذين دخلوا الأراضي السعودية لآداء المناسك قبل بداية 2020 بلغ عدد 85.808 معتمر.

وبحسب الإحصائيات الرسمية أن مصر احتلت المرتبة الخامسة فى عدد المعتمرين عالميًا، لافتًا إلى أن برنامج ووثيقة التأمين علي المعتمرين التي أقرتها المملكة ووثقتها الغرف السياحة ووزارة السياحة من خلال الشركات تضمن الرعاية الصحية الكاملة للمعتمر خلال فترة تواجده في المملكة العربية السعودية؛ لتغطي أي تكاليف علاجية مهما كان تكلفتها.

وأوضح أن أزمة فيروس الكورونا الجديد المنتشر في بعض الدول لا يمكن للغرف السياحية أن تصدر أي قرار بشأنها، خاصة فيما يتعلق بالمعتمرين في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة وحدها هي صاحبة القرار وكذلك توفير الرعاية الصحية والكشف على المعتمرين.

وأوضح أن دور الشركات يتلخص في تبليغ المعتمرين المغادرين خلال الفترة المقبلة على كافة التعليمات الوقائية من الفيروس قبل مغادرتهم، بالإضافة إلى أن سلطات مطار القاهرة الدولي انتهت أيضًا من عمل إرشادات وقائية لجميع المسافرون على كافة الخطوط الجوية لحماية المواطنين المصريين من الإصابة بهذا الفيروس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد فشل دعواتهم.. الديهي لـ«إعلاميي الإخوان»: البسوا طُرح

منذ حوالي 12 ساعة

دولة منزوعة «السيادة والسلاح والتحالفات».. تفاصيل «صفقة القرن»

منذ أقل من ساعتين

«المسمارى»: تركيا تنقل 8 آلاف إرهابى إلى ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

عودة المحتال.. تفاصيل رفع ذئب «وول ستريت» الحقيقى دعوى على رضا عزيز

الصور

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

ارتفاع مصابى حادث التصادم لـ 25 شخصًا فى أسوان

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

زينة تكشف سبب اختفائها إعلاميًا لمدة 10 سنوات (فيديو)

إنفوجراف

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

«باد بويز فور لايف» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثانى

وزير الرياضة يتلقى التهنئة من نظيرته التونسية بفوز أبطال اليد

اللجنة الأولمبية تشيد بأداء منتخب اليد

الفراعنة إلى طوكيو.. مصر بطلا لأمم إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

المبدع الأعظم.. إبراهيم الكوني: لجنة «نوبل» دنّست حرمة الأدب ومنحت الجائزة لهواة

حكايات الثورة والحب والغضب فى مذكرات أحمد عكاشة

الكاتب يوسف مسلم: وقف مسرحية «شبيهان» بالإسكندرية دليل على سرقة أفكاري

عروض البيت الفني للمسرح اليوم