بمشاركة 115 شركة.. انطلاق المعرض المصري لطب الأسنان الأربعاء

يبدأ المعرض المصري لطب الأسنان EDS2020، فعالياته الأربعاء المقبل، الموافق 29 يناير الجاري، والذي يستمر حتى الجمعة الموافق 31 يناير، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمشاركة 115 شركة من كبري شركات مستلزمات طب الأسنان على أكثر من 300 مساحة عرض.ويقدم المعرض رحلات مجانية من المحافظات بتوفير باصات مجانية من 6 أكتوبر - وقصر العيني - ومحطة مترو أرض المعارض.ويقدم المعرض، لأول مرة، برنامجًا علميًا مجانيًا، بـ12 عرض حي خلال الثلاثة أيام، في جميع فروع طب الأسنان، وكتيب كامل للعروض والتخفيضات مجانا على مختلف الأدوات والأجهزة.