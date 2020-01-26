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فن

محمد ثروت ينضم لأبطال «يوم ١٣»

الأحد 26/يناير/2020 - 11:44 م
محمد ثروت
محمد ثروت
حسين الجندي
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تعاقد المنتج لؤي عبدالله مع الفنان محمد ثروت؛ للمشاركة في فيلم «يوم ١٣»، والذي يتم تصوير مشاهده الداخلية حاليا بديكور «القصر» الذي تم بناؤه داخل ستوديو مكة بمدينة السادس من أكتوبر، والذي تخطت ميزانية بنائه ٩ ملايين جنيه.

ويعتبر فيلم «يوم ١٣» التجربة الثانية للفنان محمد ثروت مع شركة «أوسكار للتوزيع ودور العرض»، بعد مشاركته في فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة «أوسكار للتوزيع ودور العرض»، للمنتجين لؤي عبد الله ووائل عبدالله، ويتم حاليا إجراء مراحل المونتاج للفيلم.
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‏«يوم ١٣» يعد التجربة الأولى في تاريخ السينما العربية المجهزة بتقنية الـ 3D، والتي تعد طفرة جديدة في السوق السينمائي، حيث ينقل السينما المصرية إلى العالمية، من حيث التقنيات في الصورة والصوت.
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تقنية «ثري دي» هي تلك التقنية التي تقوم بعرض الصور والفيديوهات بشكل يبدو كأنه طبيعي، بحيث تتضمن الصورة أبعاد العمق والعرض والارتفاع، ويصنف فيلم «يوم ١٣» من أفلام الرعب والإثارة والتشويق وتدور أحداثه بشكل تشويقي.

والفيلم من بطولة أحمد داوود، ودينا الشربينى، وشريف منير، وأروى جودة، وجومانه مراد، ومحمود عبدالمغني، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.

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