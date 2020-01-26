تفاصيل أول معرض لـ«آراب هيلث» في مصر أبريل المقبل

تبدأ شركة "إنفورما ماركيتس" العالمية التنسيق مع وزارتي الصحة والاتصالات؛ لتنظيم أول مؤتمر ومعرض لـ "آراب هيلث" لمنطقة شمال أفريقيا 2020 في مصر، خلال شهر أبريل المقبل بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ويعد هذا المعرض من أكبر التجمّعات للشركات والتقنيات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية، ومن المقرر مشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية في ذات المجال.ويقام المعرض تحت شعار "التواصل من أجل تقديم رعاية صحية أفضل"، مع التزامه باستقطاب جميع أصحاب المصلحة من مختلف الفئات والأقسام، ضمن قطاع الرعاية الصحية لدعم مسيرة نمو وتطوير هذا القطاع، وجرى تقسيم أرضية المعرض إلى ثمانية قطاعات متميزة، بما في ذلك قطاع الأجهزة والمعدات الطبية، والسلع الاستهلاكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، والأصول والبنية التحتية للرعاية الصحية، التصوير والتشخيص الطبي، العلاجات الوقائية وعلاجات ما بعد التشخيص، وغيرها من الأقسام الأخرى.ومن المقرر استضافة تخصيص منطقة واسعة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك شركات الابتكار؛ لإتاحة الفرصة لهم لعرض وتقديم منتجات وابتكارات جديدة من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل قطاع الرعاية الصحية.