زينة تكشف سبب اختفائها إعلاميًا لمدة 10 سنوات (فيديو)

كشفت الفنانة زينة، سبب عدم ظهورها في البرامج التلفزيونية، منذ 10 سنوات، قائلة: "صريحة ومبعرفش أمثل في البرامج، وده خسرني ناس كثير".وأضافت زينة خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "خسرت ناس، وبدأوا يتضايقوا مني، وقالوا لي عايزين اللي بيجامل، ولأني معرفتش أجامل، توقفت عن الظهور في البرامج".وأشارت إلى أن أصدقاءها نصحوها بأن تخفي مشاعرها، وألا تقول الصراحة، مردفة: "قالوا لي لو مبتحبيش حد متقوليش الصراحة، وأنا معرفتش أجاري الموضوع".