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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زينة تكشف سبب اختفائها إعلاميًا لمدة 10 سنوات (فيديو)

الأحد 26/يناير/2020 - 11:39 م
زينة
زينة
أحلام عبدالرحمن
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كشفت الفنانة زينة، سبب عدم ظهورها في البرامج التلفزيونية، منذ 10 سنوات، قائلة: "صريحة ومبعرفش أمثل في البرامج، وده خسرني ناس كثير".

وأضافت زينة خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "خسرت ناس، وبدأوا يتضايقوا مني، وقالوا لي عايزين اللي بيجامل، ولأني معرفتش أجامل، توقفت عن الظهور في البرامج".

وأشارت إلى أن أصدقاءها نصحوها بأن تخفي مشاعرها، وألا تقول الصراحة، مردفة: "قالوا لي لو مبتحبيش حد متقوليش الصراحة، وأنا معرفتش أجاري الموضوع".

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