تعليق نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي على النجم الساحلي

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على فوز النادي الأهلي، على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن التشكيل كان غير موفق.وأضاف نبيل الحلفاوي عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "ولو أن بادجي كان لازم ينزل بدري عن كده، لكن في التشكيل كان غير موفق، قفشة ما يقعدش إلا لو كان مصاب".وتابع: "بادجي هنحتاجه في ماتش السودان.. واللعيبة تلعب في أماكنها.. الشحات يمين ورمضان أو كهربا شمال".يذكر أن المباراة شهدت هدف وحيد سجله النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة (32) من زمن اللقاء، ورفع النادي الأهلي رصيده لـ 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق نقطة عن النجم الساحلي والهلال السوداني.ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي في ختام دور المجموعات نظيره الهلال السوداني في أول فبراير المقبل بالخرطوم.