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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)

الأحد 26/يناير/2020 - 11:36 م
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
مصطفى عنز
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شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، احتفالات عيد الشرطة الـ68 بمسرح المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ.

حضر الفعاليات اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء ياسر الحاج علي مدير فرع الأمن الوطنى، واللواء هشام فكري رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي والعميد معتز البهنساوى مدير فرع المخابرات العامة بكفر الشيخ، والعميد سامح رشاد مدير إدارة المرور، والشاعر أشرف أبو جليل رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

فى بداية كلمته، رحب المحافظ بالحضور للاحتفال بعيد الشرطة الـ68، وتكريم شهداء الدفاع عن الوطن، لافتًا إلى أن رجال الشرطة الأوفياء يضربون أروع الأمثلة فى الفداء والتضحية، وتقديم أرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن وحماية أمنه وسلامته، ودحر كل من تسول له نفسه إرهاب المواطنين قائلًا: "إننا جميعًا لن ننسى شهدائنا من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة فداء لوطنهم".

وشدد المحافظ، على الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة، وما يبذلونه من تضحيات وشهداء ضاربين نموذجًا ومثالًا فى التضحية والدفاع عن الوطن، من أجل تحقيق الأمن والأمان للشعب المصري، واصفًا جهاز الشرطة بأنهم العيون الساهرة التي لن تثنيها الهجمات الإرهابية عن محاربة أوكار الإرهاب، والبؤر الإجرامية، داعيًا الله العلى القدير أن يلهم أهلهم الصبر الجميل.

وأشار المحافظ إلى، الدور الذي تقوم به الدولة من جهود في تطوير المناطق الصناعية فى المحافظة وتحسين جودة الحياة للمواطن في "الصحة، والتعليم، والطرق"، وغيرها، مطالبًا المواطنين بالمشاركة سويًا لعودة محافظة كفر الشيخ عاصمة الدلتا والقضاء على الأمية والبطالة.

و قال رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، "أنها ليلة عظيمة فى عيد الشرطة المصرية والنضال في معركتهم ومعركة الشعب المصري في التحرر الوطني لتستعيد فيها مصر هذه التضحيات لرجال الشرطة، والتي أكدت أن رجال الشرطة فى أحلك اللحظات "لحظات الاحتلال" كانوا هم الطليعة فى النضال المسلح لحماية البلاد، وهم المثل والقدوة فى حماية بلادنا وحماية شعبنا، وقدموا أرواحهم فى الماضى والحاضر، ويقدموا أروع التضحيات، ويسهرون على راحتنا فى كل قطاعات ومناحي الحياة، والتي لا تستقيم إلا بوجود الشرطة بها من شرطة السياحة، وشرطة التموين، وشرطة النقل، وغيرها".

وأضاف رئيس الإقليم، "أن الشرطة هى ركن من أركان الدولة"، منوهًا أن هناك تعاون عظيم بين وزارة الثقافة ومحافظة كفر الشيخ، وحرصهم على الاحتفال بعيد الشرطة من كل عام، مقدمًا خالص الشكر والتقدير للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على التعاون المثمر دائمًا.
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)
محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ68 (صور)

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