منة فضالي من كواليس مسلسل «حب عمري» (صور)

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، صورًا من كواليس مسلسلها الجديد "حب عمري".وعلقت منة فضالي، على الصور قائلة: "حب عمري تأليف الأستاذ فداء الشندويلي وإخراج الأستاذ عبدالعزيز حشاد مدير التصوير الأستاذ نزار شاكر، بطولة نجوم كتير جدا وكلهم أصدقائي وسعيدة أني بشتغل معاهم".وقالت منة فضالي: "المسلسل من بطولة هيثم شاكر، ميدو عادل، سهر الصايغ، عبير منير ونجوم كتير جدًا دعواتكم".من ناحية أخرى تواصل منة فضالي تصوير فيلمها الجديد "الموقف"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، وهو من بطولة محمد رضا، منة فضالي، عايدة رياض، إيناس النجار، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، أيمن قنديل، ريكو، ونادية العراقية، من إنتاج أشرف عبدالعزيز، وإخراج ممدوح زكي.