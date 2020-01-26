المسماري: الإرهابيون خرقوا الهدنة من أول يوم لها

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن المجموعات الإرهابية خرقت الهدنة من اليوم الأول، وجلبت آلاف الإرهابيين من سوريا، مشيرًا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، قبل الهدنة، استجابة لدول صديقة، لكن الطرف الآخر استغلها لنقل معدات عسكرية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن عملية اليوم في ابو قرين، محاولة للرد على خروقات وقف إطلاق النار، وهجوم استباقي لعملية إرهابية تستهدف محيط غرب مصراتة.ولفت إلى أنه توفرت لدى القوات المسلحة، معلومات أن مليشيات مصراتة تحشد لشرق المدينة لجلب مليشياتها من طرابلس، ودعمهم بإرهابيين سوريين، وطائرات مسيرة وعسكريين استشاريين أتراك، للقيام بهجوم لاسترجاع سرت من القوات المسلحة.وأردف: "رصدنا تحركات مشبوهة، فقمنا بهجوم استباقي، وجس نبض الجماعات الإرهابية عن مدى استعدادها للقيام بهجوم".وعن ادعاء الجزيرة، بفوز قوات الوفاق، قال المسماري: "كل معركة يخسروا فيها، يقولون العكس، لقد سقط منهم 11 قتيلًا و106 جرحى، وتدمير آليات، لكنننا تعودنا على الإعلام المضلل".