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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

ياسمين رئيس: ترشيحى لـ«لص بغداد» جاء من المخرج والجهة المنتجة

الأحد 26/يناير/2020 - 11:23 م
الفنانة ياسمين رئيس
الفنانة ياسمين رئيس
حسين الجندي
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كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن بداية ترشحها لفيلم "لص بغداد" والذي يعرض في دور السينما خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن العمل عرض عليها من المخرج والجهة المنتجة سينرجي فيلمز.

وأضافت ياسمين، في تصريحات خاصة لجريدة الدستور أنها انجذبت في بداية العرض للورق والسيناريو الذي تم عرضه عليها وخاصة شخصيتها "سلمى سليمان"، لافتة إلى أن ذلك كان تحدي بالنسبة لها وخاصة في ان تقدم كاراكتر كوميدي في إطار من الأكشن.

يذكر ان الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى ومن بطولة محمد عادل إمام ويشارك فيه كلًا من: أمينة خليل وفتحي عبدالوهاب ومحمد عبدالرحمن الشهير بـ توتا واخرين.

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