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مصر

«بحوث الصحراء» ينظم دورة تدريبية لتعظيم إنتاجية وجودة المحاصيل

الأحد 26/يناير/2020 - 11:22 م
مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
عبدالناصرمحمد
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ينظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية بوحدة بحوث الخضر بقسم الإنتاج النباتى بالشعبة تحت عنوان "البحث العلمي وتعظيم إنتاجية وجودة محاصيل الخضر"، وذلك في الفترة من من 27 إلى 28 يناير الجاري، والتى يتم انعقادها بمحافظة الوادى الجديد، برعاية برنامج الشعبة الإرشادى والتدريبى تحت عنوان "تحسين الإنتاج النباتى وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه بجميع المحافظات الصحراوية بجمهورية مصر العربية".

وتأتي تلك الدورة برعاية الدكتور نعيم مصيلحى، رئيس المركز، والدكتور عبد الله زغلول، نائب رئيس المركز للمشروعات البحثية والمشرف على المحطات البحثية، والدكتورة فاطمة علي أحمد، رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بالمركز

وقالت الدكتورة فاطمة أحمد، رئيس الفريق البحثى للبرنامج، إن محاور الدورة تتناول، على مدار اليومين، العديد من المحاضرات النظرية والزيارات الميدانية والتدريب العملى للمتدربين من مهندسى مديرية الزراعة والمزارعين وطلبة كليات الزراعة والتعليم الفنى والمهتمين بموضوع الدورة وتمكين المرأة فى مشروعات التنمية.

وأضافت أن شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة تسعى، من خلال البحوث والدراسات التطبيقية، إلى إدخال النظم الحديثة والتكنولوجيا المعلوماتية في الإنتاج الزراعي؛ لتحقيق الأمن الغذائي بالمناطق الصحراوية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة من مصادر وعناصر الزراعة الحديثة، طبقًا للمزايا الخاصة بالمناطق الصحراوية والوضع الجغرافي والإقليمي لجمهورية مصر العربية، واتباع الأساليب الحديثة والجديدة في فن إدارة المزارع؛ للمحافظة على وحدتى الأرض والمياه وصحة اﻹنسان والعمل على الحد من التكاليف ومن معدلات المياه والأسمدة.

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