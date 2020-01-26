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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.34%

الأحد 26/يناير/2020 - 11:22 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
مصطفى عنز
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اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، مساء الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 90.34%، بحضور الدكتورة بثينة عبد الله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد المحافظ أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 53 ألفًا و782 طالبًا، تغيب منهم 305 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 53 ألفًا و477 طالبًا، ونجح منهم 48 ألفًا و309 طالبًا، بنسبة نجاح 90.34%، فضلًا عن الإعدادية المهنية حيث تقدم للامتحانات 1078 طالبًا، تغيب منهم 126 طالبًا، وحضر منهم 952 طالبًا، ونجح منهم 937 طالبًا، بنسبة نجاح 98.42%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاءت كالتالى " بيلا، قلين، سيدى غازى، فوه، شرق كفر الشيخ، سيدى سالم، بلطيم، الحامول، دسوق، برج البرلس، مطوبس، غرب كفر الشيخ، الرياض".

للاطلاع على النتيجة اضغط هنا:
https:kfsedu.gov.eg
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.34%
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.34%
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.34%
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.34%
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.34%
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.34%
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.34%
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.34%

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