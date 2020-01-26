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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ختام حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بعرض «حورية»

الأحد 26/يناير/2020 - 11:11 م
مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية
دعاء عبدالمقصود
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اختتم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والذى أقيم بمسرح سيد درويش وسط حضور فنى وإعلامى كبيرين.

فى البداية وجهت مقدمة الحفل الكاتبة ميرنا الهلباوى التحية للحضور، وحرصت على شكر الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تذليل كافة العقبات لخروج الدورة السادسة للنور، وقدمت الأغنية الرسمية للمهرجان بعنوان "إسكندرية - باريس".

وفى كلمته أكد المخرج محمد محمود على اعتزازه بإقامة حفل افتتاح المهرجان فى أوبرا الإسكندرية، موجهًا الشكر لوزيرة الثقافة ومستشارها الدكتور خالد عبدالجليل، كما لفت إلى دعم المحافظة بشكل رسمى هذا العام ولأول مرة، لافتًا إلى أن هيئة تنشيط السياحة قدمت الدعم الكامل ولاسيما فى الدعاية للمهرجان.

كما وجه المخرج محمد سعدون مدير المهرجان، الشكر للجمهور وصناع الأفلام، معربًا عن حماسة لدورة استثنائية، أما الاستاذ أحمد جمال والذى حصر نائبًا عن محافظ الإسكندرية فقد وجه الشكر لإدارة المهرجان على نشاطها الفعال، مشددًا على دعم المحافظة الدائم، ومتمنيًا له مزيد من التوفيق.

وأعرب الدكتور خالد عبدالجليل عن سعادته بشباب الإسكندرية وإنجازهم العظيم منذ بدء الفكرة الواعدة وصولًا إلى الافتتاح بدار أوبرا الإسكندرية، مؤكدًا إن وزيرة الثقافة سوف تتواجد خلال حفل ختام المهرجان حرصًا منها على تحية فريق المهرجان بالكامل على ما قدموه للثقافة السينمائية فى مصر والوطن العربى.

والمخرج مونى أكد أن المهرجان استقبل حوالى 600 فيلم، موجهًا الشكر للجنة الاختيار التى انتقت أكثر من 60 عملًا ليقدموا إلى جمهور الإسكندرية.

وبعد عرض مقطع قصير استعرض الأفلام المشاركة فى مختلف فعاليات المهرجان، صعدت لجان تحكيم النقاد، الطلبة، والرسمية، إلى خشبة المسرح، وبالرغم من اعتذار الفنان إبراهيم نصر عن حضور تكريمه لظروف خارجة عن إيراداته ولكنه وجه كلمه لجمهور المهرجان فى مقطع مصور، ثمن جهود إدارة المهرجان والتى تعمل بأقل الإمكانيات.

وقبل عرض فيلم الافتتاح "حورية" استقبل المسرح الفنانة سلوى محمد على، التى وجهت شكرها للمهرجان، وأعربت عن خالص سعادتها بالتكريم فى الإسكندرية، مشيرة إلى أنها قدمت خلال مسيرتها حوالى 100 فيلم قصير.
ختام حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بعرض «حورية»
ختام حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بعرض «حورية»

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