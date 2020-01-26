وزيرة الصحة: «كورونا» يقتل ضعاف المناعة فقط

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عدد الحالات التي تأكد إصابتها بفيروس كورونا، عالميًا، 1323 إصابة، 1297 حالة منها في الصين، و26 حالة في باقي الدول، ولم يتوفى منهم إلا 60 حالة فقط.وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأكثر استعدادًا لتدهور حالته بسبب الفيروس وربما يموت هم من يعانون من نقص المناعة، مثل كبار السن.ووجهت الوزيرة، نصائح للمصريين، لتجنب الإصابة للفيروس، في مقدمتها، تجنب السفر إلا للضرورة، ومن يريدون الذهاب للعمرة، عليهم ارتداء الماسكات، وأن يكثروا من غسل أيديهم، وعدم الجلوس في أماكن مزدحمة، وتناول أكل صحي يرفع من مناعتهم.ولفتت إلى أن من يصلون إلى المطارات، قادمين من دول بها إصابات، يتم إعطائهم كارت، يسجل البيانات الشخصية، ويتم متابعتهم صحيًا لمدة 14 يومًا.وأوضحت أن جميع القائمين على الرحلات، وكل العاملين في المطارات من ضباط جوازات، وغيرهم يخضعون للفحص الطبي، وقياس درجات الحرارة، والحالات التي يُشتبه بها هي من ترتفع درجة حرارتهم إلى 38 درجة، ويتم حجزهم في الحجر الصحي، لخضوعها للفحص، مؤكدة أنه لم يتم اكتشاف أي إصابات في مصر.