«سيرة بني زوال» عرض مسرحي بثقافة أسوان (صور)

نظم فرع ثقافة أسوان العرض المسرحي سيرة بني زوال على مسرح مجلس قروي الشطب، وذلك ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة حيث يستمر العرض حتى 28 يناير الحالي.تدور أحداث العرض حول قرية بنى زوال التى حلت بها لعنة التى أدت بأهلها الى الزوال فأصبحوا أناس بلا روح وقلوبهم أصبحت حجارة وماتت ضمائرهم لأنهم راوحوا إلى طريق يغضب السماء طمعا منهم فى أن يسودوا على الأرض، ولأنهم اتبعوا الحرام سيطرت لعنة السماء عليهم وأبادتهم واحد تلو الاخر مما جعلهم عرضة لاى طامع يسيطر عليهم وعلى خيرات قريتهم.وقد كان أن يأتى دجال يحيك عليهم أنه يملك الشفاء لهم ولكنه يطمع فى أهم كنز فى القريه وهى البنت العزراء الوحيده "شمس" التى تصور أهل القريه أنها الخلاص والشفاء لهم بعد أن تزول اللعنه وتعود الحياه الى مجراها الطبيعى،ولكن لم يعرف أهل القريه أن شمس هى اللعنه الاخيره.العرض تمثيل فرقة مكتبة الشطب: «على عبد الجواد، فاطمة عثمان محمد، دعاء صلاح الدين، على عبد الرازق، حسام الدين حسن، كريم عطا الدين، أحمد إبراهيم جابر، عبد الرحمن جمال، بشير أحمد محمد، حسن عبدالله شرف"، تأليف محمد على ابراهيم، موسيقى عبد المنعم عباس، سينوغرافيا وإخراج خالد عطاالله.