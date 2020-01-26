تجديد حبس 9 متهمين بإعادة إحياء أولتراس أهلاوي

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 9 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة بإعادة إحياء أولتراس أهلاوي.ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.