حفل تأبين للراحل محمد حسن خليفة في آخر أيام معرض الكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه سيتم تنظيم حفل تأبين للكاتب الشاب محمد حسن خليفة في آخر يوم من أيام المعرض.وأوضح رئيس معرض الكتاب في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أنه سيتم التواصل مع أسرته لتنظيم هذا الحفل، مضيفًا أنه سيكون هناك أمر آخر يتعلق بالكاتب الشاب، وهو طباعة مسرحيته الأخيرة التي حازت على جائزة بالشارقة في الهيئة العامة للكتاب.واستكمل أن المعرض لم يشهد أي حالات تدافع تسببت لوفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بسبب الاختناق، ولكن ما حدث ان الكاتب الشاب تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وتم استدعاء الإسعاف له.