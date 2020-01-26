رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حفل تأبين للراحل محمد حسن خليفة في آخر أيام معرض الكتاب

الأحد 26/يناير/2020 - 10:50 م
محمد حسن خليفة
محمد حسن خليفة
محمود عرفات
طباعة
قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه سيتم تنظيم حفل تأبين للكاتب الشاب محمد حسن خليفة في آخر يوم من أيام المعرض.

وأوضح رئيس معرض الكتاب في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أنه سيتم التواصل مع أسرته لتنظيم هذا الحفل، مضيفًا أنه سيكون هناك أمر آخر يتعلق بالكاتب الشاب، وهو طباعة مسرحيته الأخيرة التي حازت على جائزة بالشارقة في الهيئة العامة للكتاب.

واستكمل أن المعرض لم يشهد أي حالات تدافع تسببت لوفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بسبب الاختناق، ولكن ما حدث ان الكاتب الشاب تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وتم استدعاء الإسعاف له.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الحاج علي": هيئة الكتاب أصدرت آخر أعمال شخصية معرض عمان

وزارة الثقافة تنعي الكاتب محمد حسن خليفة

تشييع جثمان الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بقرية الشوبك (فيديو)

وفاة محمد حسن خلفية ترفع أسهم كتابه في قائمة «الأعلى مبيعا»

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

عودة المحتال.. تفاصيل رفع ذئب «وول ستريت» الحقيقى دعوى على رضا عزيز

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

منذ حوالي 7 ساعات

«البترول» توصل الغاز الطبيعي لـ32 منطقة جديدة بالمحافظات

منذ حوالي 11 ساعة

دولة منزوعة «السيادة والسلاح والتحالفات».. تفاصيل «صفقة القرن»

الصور

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

دولة منزوعة «السيادة والسلاح والتحالفات».. تفاصيل «صفقة القرن»

بعد فشل دعواتهم.. الديهي لـ«إعلاميي الإخوان»: البسوا طُرح

إنفوجراف

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

اللجنة الأولمبية تشيد بأداء منتخب اليد

الفراعنة إلى طوكيو.. مصر بطلا لأمم إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة

دراسة: الرجال يرفعون ضغط زوجاتهم

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

المبدع الأعظم.. إبراهيم الكوني: لجنة «نوبل» دنّست حرمة الأدب ومنحت الجائزة لهواة

حكايات الثورة والحب والغضب فى مذكرات أحمد عكاشة

الكاتب يوسف مسلم: وقف مسرحية «شبيهان» بالإسكندرية دليل على سرقة أفكاري

عروض البيت الفني للمسرح اليوم