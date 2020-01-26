ابنة رانيا يوسف عن ملابس والدتها: مفيش ست قدرت تعمل زيها

كشفت ابنة الفنانة رانيا يوسف، عن رأيها في ملابس والدتها والضجة التي أحدثتها بها العام الماضي خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب ظهورها بفستان دون بطانة، قائلة: "شفت الموضوع عادي".وأضافت في تصريحاتها: "وضعت في مواقف إن حد يسألني أنتي ازاي تخلي مامتك تلبس كدا؟ وكل هذا لا يفرق معي كان شكلها قمر، وغيرت تفكير ناس كثيرة عن طريقة اللبس".وأضافت: "أكيد فيه ناس هتكره وهتقول كلام كره وشديد ويضايقها ولكن في النهاية هي عملت شيء لم تقدمه سيدة مصرية ولا كانت هتقدر تعملها فهي بتبهرني الصراحة".يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، كانت قد أثارت حالة جدل واسعة بسبب فستان البطانة الذي ارتدت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وواجهت بعض القضايا بسببه، والتي اضطرتها للخروج بإعتذار للشعب المصري عنه مؤكدة أن بطانة الفستان تم رفعها وهذا ما أظهره بهذا الشكل.