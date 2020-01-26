نفى المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن، وجود إصابة بفيروس كورونا الجديد في لبنان، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مختلق وعار من الصحة تمامًا.وأضاف المكتب، في بيان له، أنه يتم التداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتس آب" بخبر يشير إلى ظهور أول حالة لمرض الكورونا في طرابلس وبالتحديد في منطقة أبي سمراء.بعد التدقيق والتحري تبين أن هذا الخبر مختلق وعار من الصحة تمامًا، ولا يهدف إلا إلى إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.وتابع البيان: "لذا؛ نكرر الدعوة إلى اعتماد الدقة في نشر الأخبار والتقصي عن صحتها من المرجعيات المعنية في وزارة الصحة العامة تحت طائلة المسؤولية".