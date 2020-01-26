الشوباشي: الإعلام الخارجي عمل «ضجة» للهارب محمد علي

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن الإعلام الخارجي هو من عمل "ضجة" للهارب محمد علي، مضيفة: "لأنهم لا يستطيعون تصديق أن مصر ما زالت قوية".وأشارت الشوباشي خلال استضافتها ببرنامج "المواجهة"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إلى أن محمد علي ممثل فاشل وسياسي فاشل ولم يتمكن من تنفيذ مخطط الغرب والإرهاب من حشد حتى العشرات ضد الدولة المصرية.وأضافت أن السبب وراء فشل الهارب محمد على هو عدم تصديق الناس لأكاذيبه وذلك لكون الناس تعيش الواقع وترى بأعينها الإنجازات والمشاريع الكبرى.