الشوباشي: إعلاميو «الجزيرة» يخدعون مموليهم

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن الإعلاميين الذين يروجون للإرهاب ومنهم إعلاميي قناة الجزيرة الإرهابية يستنزفون أموال مموليهم ويخدعوهم بقدرتهم على إسقاط مصر.وأشارت الشوباشي خلال استضافتها ببرنامج "المواجهة"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن مصر عصيت على محاولات هؤلاء بشحن المصريين ضد وطنهم وبالتالي لم يتمكنوا من تحقيق أهداف من يمولوهم بإسقاط مصر وخدمة الأفكار المتطرفة.وأضافت أن مواثيق الشرف الإعلامي لا يمكن استخدامها مع قناة الجزيرة لكونهم بلا "شرف" مشيرة إلى أنهم مجرد فشلة.