الشوباشي: الهارب محمد علي فشل بسبب وعي المصريين

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن قناة الجزيرة القطرية توظف جميع برامجها لصالح التنظيمات الإرهابية، وإثارة الحرب ضد العرب بشكل عام وضد مصر بشكل خاص.وأضافت الشوباشي خلال استضافتها ببرنامج "المواجهة" على فضائية "إكسترا نيوز" أن ممول الجزيرة هو الخواجة تميم، والذي أعطى أوامر للجزيرة بتلميع الهارب محمد علي.وأوضحت أن فشل محمد علي في الحشد للمظاهرات والاحتجاجات في 25 يناير بسبب وعي المصريين وكشف غرض الجماعة الإرهابية.وأشارت إلى أن الهارب محمد علي كان مجبرًا على الخروج والاعتراف بفشل دعوته، متسائلة: "ماذا يمكن أن يقول بعد فشله؟".وأشادت الشوباشى بتقدير واحترام العالم للرئيس السيسي ولمصر مؤكدة أن تكريم الرئيس هو تكريم لمصر.