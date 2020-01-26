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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: الإخوان كانوا عبيدًا للمرشد ويقبلون قدمه

الأحد 26/يناير/2020 - 10:31 م
أحمد موسى
أحمد موسى
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية هم عبيد المرشد، ويجلسون تحت أقدامه ولا يتجرأ أحد الجلوس إلى جواره أو بمحاذاته.

وأضاف موسى خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بعض الإخوان كانوا يقبلون قدم المرشد خلال اجتماعاتهم"، واصفًا الأمر بأنه منتهى الإزلال والرضوخ لأن الإخواني ليس حر نفسه ولا يستطيع مخالفة الأوامر لأن أسهل شيء لديهم هو القتل.

وتابع: أن الإخوان كانوا يخلعون أحذيتهم قبل الاجتماع مع المرشد وكأن مكتب الإرشاد طاهر وهو أكثر مكان كان مدنسًا.

وأشار إلى أن المثل الأعلى للإخوان في التربية هو بهجت صابر، لأنهم كانوا يتم تربيتهم على السباب بألفاظ خارجة، ووصفها خلال الحلقة بأنها تحتاج إلى "بوليس الآدب" من خطورتها.

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