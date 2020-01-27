«المسمارى»: تركيا تنقل 8 آلاف إرهابى إلى ليبيا

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، خلال مداخلة مع فضائية الحدث قبل دقائق، إن مخطط أردوغان إرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا معلن، مشددًا على أنه حتى اللحظة تركيا تواصل إرسال الإرهابيين والمرتزقة دعما لحكومة آلاف المقاتلين.وكان المسماري أكد قبل ساعة خلال مؤتمر صحفي له عقده من بنغازي، أن تركيا تنقل 8 آلاف إرهابي من تنظيم جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا، معتبرًا إرسال تركيا للإرهابيين خرق للقانون الدولي ومؤتمر برلين الذي عقد يوم 19 يناير الجاري.