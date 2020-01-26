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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أول تعليق من رئيس معرض الكتاب على زيارة سما المصري

الأحد 26/يناير/2020 - 10:25 م
سما المصري
سما المصري
محمود عرفات
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علق الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، على زيارة سما المصري للمعرض اليوم، قائلًا: "ليست أزمة".

وأضاف هيثم علي الحاج في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور": "أنا لا أرى أي أزمة في زيارة سما المصري للمعرض، فهي مواطنة مصرية ومن حقها تزور معرض الكتاب".

وواصل: "سما المصري دخلت المعرض بشكل طبيعي، وخرجت بشكل طبيعي، والأمن حاول التحجيز عليها لحمايتها بسبب التزاحم حولها، ولكن هي في النهاية زيارة طبيعية أهلا وسهلا، ياريتها كانت دخلت واشترت كتاب".

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