أول تعليق من رئيس معرض الكتاب على زيارة سما المصري
الأحد 26/يناير/2020 - 10:25 م
محمود عرفاتطباعة
علق الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، على زيارة سما المصري للمعرض اليوم، قائلًا: "ليست أزمة".
وأضاف هيثم علي الحاج في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور": "أنا لا أرى أي أزمة في زيارة سما المصري للمعرض، فهي مواطنة مصرية ومن حقها تزور معرض الكتاب".
وواصل: "سما المصري دخلت المعرض بشكل طبيعي، وخرجت بشكل طبيعي، والأمن حاول التحجيز عليها لحمايتها بسبب التزاحم حولها، ولكن هي في النهاية زيارة طبيعية أهلا وسهلا، ياريتها كانت دخلت واشترت كتاب".
وأضاف هيثم علي الحاج في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور": "أنا لا أرى أي أزمة في زيارة سما المصري للمعرض، فهي مواطنة مصرية ومن حقها تزور معرض الكتاب".
وواصل: "سما المصري دخلت المعرض بشكل طبيعي، وخرجت بشكل طبيعي، والأمن حاول التحجيز عليها لحمايتها بسبب التزاحم حولها، ولكن هي في النهاية زيارة طبيعية أهلا وسهلا، ياريتها كانت دخلت واشترت كتاب".