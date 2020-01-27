حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 27 يناير 2020
الإثنين 27/يناير/2020 - 06:53 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:-
الحمل
مهنيًا: النقاشات غير المجدية لن تكون عاملًا إيجابيًا لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق.
عاطفيًا: إذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك.
صحيًا: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبيًا بسبب آلام ظهرك ورقبتك.
الثور
مهنيًا: عليك استغلال الأجواء الإيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، وخصوصًا أن الفترة المقبلة قد تشهد ركودًا وعدم استقرار.
عاطفيًا: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر.
صحيًا: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.
الجوزاء
مهنيًا: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.
عاطفيًا: حلم جديد يرافق السعادة مع الشريك، فحاول أن تستفيد من الفرص المتاحة للتقدم في العلاقة خطوات إضافية.
صحيًا: إنتبه لصحتك وتجنب التعرض للبرد أو الأضواء القوية ولا تقم بمجهود غير اعتيادي.
السرطان
مهنيًا: يوم جيد جدًا والحظ داعم مئة بالمئة فتتركز الأنظار على قدراتك الإبداعية في مجالك المهني، وتفوز بجوائز تقديرًا لجهودك.
عاطفيًا: يوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، وبانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية.
صحيًا: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلبًا في وضعك الصحي.
الأسد
مهنيًا: مؤشرات إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون في مصلحتك لتحسّن أوضاعك المالية والمهنية.
عاطفيًا: حب جديد ومحاولات لتعزيز موقعك، لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها للوصول إلى الأهداف المطلوبة.
صحيًا: المحيط المرتبك حولك يولد فيك تعبًا نفسيًا ومعنويًا، وتحاول تخطيه بشتى الوسائل.
العذراء
مهنيًا: تعيش يوما متقلبا متطلبا تكثر فيه المسؤوليات، لكن أنت بحاجة ماسة إلى الراحة لمعاودة نشاطك بحماسة وإتمام مهامك.
عاطفيًا: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتمًا إلى تصويب البوصلة مجددًا.
صحيًا: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية.
الميزان
مهنيًا: تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، وبانتظارك أخبار بعيدة تحمل البهجة إليك.
عاطفيًا: قد يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك.
صحيًا: بادر فورًا إلى التخفيف من السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكرًا.
العقرب
مهنيًا: الأمور أصبحت أكثر تنظيمًا من السابق، وهذا يعدّ مكسبًا لك ونقطة إضافية تسجل لمصلحتك.
عاطفيًا: تحلّ مشاكلك العاطفية تدريجًا، وتعود علاقتك بالحبيب إلى سابق عهدها.
صحيًا: تشعر ببعض التعب في المعدة، السبب كثرة الإرهاق وإثارة أعصابك.
القوس
مهنيًا: قد تواجه بعض الاحتكاكات والتضارب بين المصالح، وتتحمل محنة قاسية وتضطر إلى إعادة الحسابات.
عاطفيًا: التلاعب في الكلام لن يكون في مصلحتك في التعامل مع الشريك، وخصوصًا أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك.
صحيًا: تكثر من السهر وشرب الكحول، ولكنك لا تدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور، حذار.
الجدي
مهنيًا: تتمتع بالنشاط وبالثقة الكافية لإكمال مهامك بامتياز والانطلاق في مشاريع جديدة.
عاطفيًا: تواجه الأمور بعقل كبير ومتفهم وتضع النقاط على الحروف مع الشريك لاستمرار العلاقة سليمة.
صحيًا: تمنحك نصائح الأصدقاء اندفاعًا كبيرًا لممارسة الرياضة، وتتلقى اتصالًا يحمل خبرًا سارًّا يريحك نفسيًا.
الدلو
مهنيًا: تزداد مسؤولياتك هذا اليوم وتكون النتائج باهرة وتصب في مصلحتك وتحقّق لك أرباحًا غير منتظرة.
عاطفيًا: تجنّب المشاكل العاطفية التي وقعت فيها سابقًا وتعلّم منها خشية الوقوع فيها مجددًا.
صحيًا: القلق والتوتر يسببان المشاكل الصحية، لكنها تزول قريبًا وتستعيد هدوءك وعافيتك.
الحوت
مهنيًا: يدخل القمر برجك فتكثر المناسبات والاتصالات وقد تعيش تجربة خاصة تتعلّم منها دروسًا للمستقبل، كما سيكون بانتظارك أجواء مصالحة. تنتهي من مسؤولية أو عمل فما عليك إلا المحافظة على مكتسباتك.
عاطفيًا: التعابير التي يستخدمها الشريك تثير الشكوك، وهذا يترك مجالًا أكبر للشك حول حقيقة نياته تجاهك.
صحيًا: قد تكون صحتك عرضة لانتكاسة مفاجئة، لكنها عابرة تستعيد بعدها عافيتك ونشاطك.
الحمل
مهنيًا: النقاشات غير المجدية لن تكون عاملًا إيجابيًا لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق.
عاطفيًا: إذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك.
صحيًا: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبيًا بسبب آلام ظهرك ورقبتك.
الثور
مهنيًا: عليك استغلال الأجواء الإيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، وخصوصًا أن الفترة المقبلة قد تشهد ركودًا وعدم استقرار.
عاطفيًا: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر.
صحيًا: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.
الجوزاء
مهنيًا: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.
عاطفيًا: حلم جديد يرافق السعادة مع الشريك، فحاول أن تستفيد من الفرص المتاحة للتقدم في العلاقة خطوات إضافية.
صحيًا: إنتبه لصحتك وتجنب التعرض للبرد أو الأضواء القوية ولا تقم بمجهود غير اعتيادي.
السرطان
مهنيًا: يوم جيد جدًا والحظ داعم مئة بالمئة فتتركز الأنظار على قدراتك الإبداعية في مجالك المهني، وتفوز بجوائز تقديرًا لجهودك.
عاطفيًا: يوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، وبانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية.
صحيًا: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلبًا في وضعك الصحي.
الأسد
مهنيًا: مؤشرات إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون في مصلحتك لتحسّن أوضاعك المالية والمهنية.
عاطفيًا: حب جديد ومحاولات لتعزيز موقعك، لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها للوصول إلى الأهداف المطلوبة.
صحيًا: المحيط المرتبك حولك يولد فيك تعبًا نفسيًا ومعنويًا، وتحاول تخطيه بشتى الوسائل.
العذراء
مهنيًا: تعيش يوما متقلبا متطلبا تكثر فيه المسؤوليات، لكن أنت بحاجة ماسة إلى الراحة لمعاودة نشاطك بحماسة وإتمام مهامك.
عاطفيًا: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتمًا إلى تصويب البوصلة مجددًا.
صحيًا: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية.
الميزان
مهنيًا: تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، وبانتظارك أخبار بعيدة تحمل البهجة إليك.
عاطفيًا: قد يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك.
صحيًا: بادر فورًا إلى التخفيف من السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكرًا.
العقرب
مهنيًا: الأمور أصبحت أكثر تنظيمًا من السابق، وهذا يعدّ مكسبًا لك ونقطة إضافية تسجل لمصلحتك.
عاطفيًا: تحلّ مشاكلك العاطفية تدريجًا، وتعود علاقتك بالحبيب إلى سابق عهدها.
صحيًا: تشعر ببعض التعب في المعدة، السبب كثرة الإرهاق وإثارة أعصابك.
القوس
مهنيًا: قد تواجه بعض الاحتكاكات والتضارب بين المصالح، وتتحمل محنة قاسية وتضطر إلى إعادة الحسابات.
عاطفيًا: التلاعب في الكلام لن يكون في مصلحتك في التعامل مع الشريك، وخصوصًا أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك.
صحيًا: تكثر من السهر وشرب الكحول، ولكنك لا تدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور، حذار.
الجدي
مهنيًا: تتمتع بالنشاط وبالثقة الكافية لإكمال مهامك بامتياز والانطلاق في مشاريع جديدة.
عاطفيًا: تواجه الأمور بعقل كبير ومتفهم وتضع النقاط على الحروف مع الشريك لاستمرار العلاقة سليمة.
صحيًا: تمنحك نصائح الأصدقاء اندفاعًا كبيرًا لممارسة الرياضة، وتتلقى اتصالًا يحمل خبرًا سارًّا يريحك نفسيًا.
الدلو
مهنيًا: تزداد مسؤولياتك هذا اليوم وتكون النتائج باهرة وتصب في مصلحتك وتحقّق لك أرباحًا غير منتظرة.
عاطفيًا: تجنّب المشاكل العاطفية التي وقعت فيها سابقًا وتعلّم منها خشية الوقوع فيها مجددًا.
صحيًا: القلق والتوتر يسببان المشاكل الصحية، لكنها تزول قريبًا وتستعيد هدوءك وعافيتك.
الحوت
مهنيًا: يدخل القمر برجك فتكثر المناسبات والاتصالات وقد تعيش تجربة خاصة تتعلّم منها دروسًا للمستقبل، كما سيكون بانتظارك أجواء مصالحة. تنتهي من مسؤولية أو عمل فما عليك إلا المحافظة على مكتسباتك.
عاطفيًا: التعابير التي يستخدمها الشريك تثير الشكوك، وهذا يترك مجالًا أكبر للشك حول حقيقة نياته تجاهك.
صحيًا: قد تكون صحتك عرضة لانتكاسة مفاجئة، لكنها عابرة تستعيد بعدها عافيتك ونشاطك.