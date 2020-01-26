رئيس معرض الكتاب يكشف جهود تخفيف الزحام

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي، إنه تم العمل على حل 23 ملحوظة تم رصدها في معرض الكتاب العام الماضي، من بينهم 3 ملاحظات كانت تؤرق جمهور المعرض مثل الزحام والتفتيش والمداخل والمخارج وأماكن دور النشر داخل المعرض.وأضاف هيثم الحاج علي خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن التفتيش بشكل جيد هو إجراء أمني، ويحمي الجميع من أي عمل غير مسئول، لافتًا إلى أنه تم إجراء التفتيش هذا العام خارج المعرض وليس بداخله، حتى تكون هناك سيولة في السير داخل المعرض.وتابع هيثم: "أخذنا في الاعتبار خلال تنظيم المعرض هذا العام الملاحظات السابقة كافة، وتم عزل مواقف السيارات خارج المعرض أيضًا، لتكون الأمور ميسرة على الناس".ولفت، إلى أنه تم زيادة 20% من الناشرين بالمعرض هذا العام ولدينا 1240 ناشرا، و1200 دار نشر، في معرض الكتاب هذا العام.وأكد رئيس معرض الكتاب أن هيئة النقل العام بالقاهرة أجرت تغييرات لخدمة الجمهور من خلال تعديل بعض خطوط الأتوبيسات لتكون أسهل وأسرع من العام الماضي.