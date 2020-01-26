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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«أبوشقة»: لا عذر لأحد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

الأحد 26/يناير/2020 - 10:03 م
أبو شقة
أبو شقة
إسلام نصير
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قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة القادمة لا عذر فيها لأحد، مشيرًا إلى أن فكرة المال السياسي أيا كان وصفه، مسألة مرفوضة.

وأضاف «أبوشقة»، أن حزب الوفد يرفض أن يكون المصريون أمام رشاوى انتخابية، قائلًا: «نعتقد أن في التشريعات المقبلة يجب أن نكون أمام معالجة لهذه الظاهرة المخيفة، لتسير مصر على الطريق الصحيح، وتتفادى الأخطاء لنكون نحن أمام إرادة قوية وتصميم قوي لأن البرلمان أنجز من التشريعات كمًا هائلًا غير مسبوق».

وأكد رئيس حزب الوفد، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، والقانون الذي يحكمها، هو صمام أمن ومظلة حقيقية للشفافية والنزاهة، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة القادمة سيكون المصريون أمام قانون مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي سيُراعى فيها كل ما يحقق النزاهة والشفافية، تأكيدًا وتوثيقًا لرغبة هذا الشعب الذي قام بثورتين.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، والتي تنظمها لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد برئاسة اللواء سفير نور، للحديث عن الاستحقاقات الدستورية الثلاثة القادمة.

يحضر اللقاء قيادات حزب الوفد، أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية، وعدد كبير من أعضاء الوفد، والنائب الوفدي فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبدالعزيز النحاس نائب رئيس الحزب، ود. ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب، وفيصل الجمال أمين صندوق الحزب، وطارق تهامي سكرتير مساعد الحزب، ومحمد فؤاد، رئيس اللجنة النوعية للشباب، ونواب الوفد ومحمد عبده، ومحمد مدينة، وأحمد إدريس، وأمل رمزي مساعد رئيس الحزب لشئون السياحة، وحمدي قوطة عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الصناعة، وإبراهيم الشريف عضو الهيئة العليا، والإعلامية حياة عبدون مساعد رئيس الحزب للتدريب والتثقيف.

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