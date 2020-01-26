رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطلين لانتحالهما صفة ضباط شرطة لسرقة السيارات

الأحد 26/يناير/2020 - 10:02 م
حبس
حبس
حسام التمساح
طباعة
قرر قاضي المعارضات بنيابة الزيتون، تجديد حبس عاطلين كونا تشكیلًا عصابیًا، 15 على ذمة التحقيق لاتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية والأموال العامة حول نشاط المتهمين.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد أحمد صبرى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، يفيد بأن "م.ب"، 57 سنة، مقاول بأنه أثناء سیره استوقفه شخصان "أدلى بأوصافھما التقریبیة" یستقلان سیارة سوداء اللون، ولم یتمكن من التقاط أرقامها "وقاما بإیهامه بأنهما من رجال شرطة، واطلعا على تحقیق شخصیته، واصطحباه داخل السیارة المشار إلیها واستولیا منه على مبلغ مالى 5 آلاف جنيه، 5 آلاف ریال سعودى، ووضعهم داخل مظروف ثم أجبراه على النزول من السیارة، وعقب انصرافهما اكتشف استبدال المظروف، وبآخر یحوى بعض قصاصات ورق الجرائد، ولاذا بالفرار، وبعمل التحريات أمكن تحدید السیارة المستخدمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

إعلان أحادي.. إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية للمرة الأولى

منذ 43 دقيقة

أول تعليق من رئيس معرض الكتاب على زيارة سما المصري

منذ حوالي 9 ساعات

دولة منزوعة «السيادة والسلاح والتحالفات».. تفاصيل «صفقة القرن»

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

الصور

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم

إنفوجراف

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

اللجنة الأولمبية تشيد بأداء منتخب اليد

الفراعنة إلى طوكيو.. مصر بطلا لأمم إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة

دراسة: الرجال يرفعون ضغط زوجاتهم

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

المبدع الأعظم.. إبراهيم الكوني: لجنة «نوبل» دنّست حرمة الأدب ومنحت الجائزة لهواة

حكايات الثورة والحب والغضب فى مذكرات أحمد عكاشة

الكاتب يوسف مسلم: وقف مسرحية «شبيهان» بالإسكندرية دليل على سرقة أفكاري

عروض البيت الفني للمسرح اليوم