تجديد حبس عاطلين لانتحالهما صفة ضباط شرطة لسرقة السيارات

قرر قاضي المعارضات بنيابة الزيتون، تجديد حبس عاطلين كونا تشكیلًا عصابیًا، 15 على ذمة التحقيق لاتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية والأموال العامة حول نشاط المتهمين.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد أحمد صبرى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، يفيد بأن "م.ب"، 57 سنة، مقاول بأنه أثناء سیره استوقفه شخصان "أدلى بأوصافھما التقریبیة" یستقلان سیارة سوداء اللون، ولم یتمكن من التقاط أرقامها "وقاما بإیهامه بأنهما من رجال شرطة، واطلعا على تحقیق شخصیته، واصطحباه داخل السیارة المشار إلیها واستولیا منه على مبلغ مالى 5 آلاف جنيه، 5 آلاف ریال سعودى، ووضعهم داخل مظروف ثم أجبراه على النزول من السیارة، وعقب انصرافهما اكتشف استبدال المظروف، وبآخر یحوى بعض قصاصات ورق الجرائد، ولاذا بالفرار، وبعمل التحريات أمكن تحدید السیارة المستخدمة.