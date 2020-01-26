موسى يطالب بالتحقيق في أحداث شغب مباراة مصر وتونس لليد

قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للمنتخب المصري لكرة اليد، لفوزه على نظيره التونسي، وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد.وقال موسى خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كنت أتمنى ألا يحدث ما حدث اليوم منتخبنا الوطني يلعب في بلد شقيقة هي تونس الخضراء لا يليق أبدًا بالأشقاء في تونس وبعض المنفلتين يعتدوا على منتخب مصر".وأضاف: "عيب تمامًا أن يحدث هذا لأنه ليس من باب الروح الرياضية وأي شخص يأتي بلدنا نضعه فوق الرأس ونشجع دائمًا منتخابتنا العربية عندما تكون على أرض مصر".وطالب أحمد موسى بفتح تحقيق من الاتحاد الدولي، لكل من تورط بالاعتداء على أبناء مصر بعد انتهاء المباراة.يذكر أن المباراة شهدت حالة شغب من جماهير تونس وألقى أحد الجماهير زجاجة أصابت عمر بكار وغادر بعدها المنتخب.