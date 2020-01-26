تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية أغراضها 15 يومًا

قررت نيابة امن الدولة تجديد حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة بالقضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا لاتهامه بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.ووجهت للمتهم"محمود.م" اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.