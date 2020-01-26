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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

موسى: «الإخوان الإرهابية» نفذت حريق القاهرة في 52

الأحد 26/يناير/2020 - 09:47 م
أحمد موسى
أحمد موسى
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان هم من قاموا بحريق القاهرة في 26 يناير 1952، بعد يوم واحد من فوز الشرطة في معركة الإسماعيلية، وإعطاء الضابط الإنجليزي تعظيم سلام للنقيب مصطفى رفعت ورفاقه على دورهم، مؤكدًا أن الإخوان لم يحاربوا في أي معركة بمصر.

وأضاف موسى خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أردوغان ترك بلاده بعد الزلزال الذي ضربها وقام بجولة إفريقية وطلب مساعدة من نتنياهو صديقه الصدوق.

وتابع: "أردوغان سرّح كل الكوادر في تركيا وعينهم في عناصر تنظيمية في حزب العدالة، ولذا لم يستطع سحب ضحايا الزلزال وتقديم الإجراءات الخاصة بها، واستعان بإسرائيل لإمداده بالمساعدات".

وأشار إلى أن هناك تصريحات أن ترامب من المقرر أن يلتقي بنتياهو، لكي يحددا إجراءات صفقة القرن المقرر الإعلان عنها يوم الثلاثاء.

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