أول عارضة أزياء لقصار القامة تكشف أصعب تحدٍّ واجهها (فيديو)

عرضت الإعلامية لبنى عسل، تقريرًا مصورًا في برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، عن نسمة يحيى أول عارضة أزياء لقصار القامة.وقالت نسمة يحيى خلال التقرير، إن طولها 105 سنتيمترات، تدرس في الصف الثاني بكلية الإعلام، جامعة المنصورة، مشيرة إلى أنها منذ صغرها تتلقى سخرية من الجميع، والبعض يرميها بالطوب، أو يتعمد "زقها"، وكأنه لا يراها.وأضافت نسمة: "كبرت وأنا خايفة من المجتمع، ومكنتش أروح أي مشوار لوحدي، لكن السخرية عملت تحدي، وكل اللي تنمروا عليا، هم اللي قالوا لي دلوقتي نجحتِ".وكشفت نسمة، عن أن أصعب تحدٍ واجههته، هو تحولها لشخصية اجتماعية، مشيرة إلى أنها كانت انطوائية، والناس تخشى الحديث معها، خوفًا أن تصدهم.ولفتت نسمة، إلى أنها كانت تحب أن تصمم أزياء تناسبها، وخضعت لجلستي تصوير، كأول عارضة أزياء لقصار القامة، مردفة أنها تطمح أن تكون دكتورة جامعية، كما تطمح لفتح أتيليه عالمي لمحجبات قصار القامة، وتقديم برنامج إذاعي "انظر لي باختلاف"، لتقديم النماذج الناجحة.