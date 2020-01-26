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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اللجنة الأولمبية تشيد بأداء منتخب اليد

الأحد 26/يناير/2020 - 09:34 م
المهندس هشام حطب
المهندس هشام حطب
وسام عطية
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هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بحصول المنتخب الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في تونس والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأهدى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الفوز إلى الرئيس السيسي الذي يمنح الرياضة اهتماما كبيرا، وحققت الرياضة المصرية طفرة وإنجازات متعددة في عهده.

وقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لإنجازات الرياضة المصرية التي تتحقق خلال الفترة الحالية.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بمستوى ونتائج المنتخب الأول لكرة اليد الذي نجح في الحصول على اللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو ومجهودات مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر الذي نجح في تحقيق إنجاز كبير.

وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على متابعة المباراة في مقر اللجنة الأولمبية والتي انتهت بفوز منتخبنا بنتيجة 27-22 في البطولة المقامة في تونس.

وتوج المنتخب المصري بالبطولة الأفريقية عقب فوزه على نظيره التونسي 27 23 في المباراة النهائية التي أقيمت في تونس اليوم الأحد ليصعد مباشرة إلى أولمبياد طوكيو.

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