الأولى بعد وفاة السلطان قابوس.. تفاصيل زيارة وزير خارجية عمان لإيران

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في طهران لمناقشة العديد من القضايا الثنائية والإقليمية.وأوضحت وكالة الأنباء العمانية الرسمية مساء اليوم، أن الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بحث مع ظريف القضايا الثنائية والإقليمية والتعاون والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.وتعد هذه أول زيارة يجريها الوزير العماني منذ وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد مطلع الشهر الجاري، وتولي هيثم بن طارق السلطنة خلفا لقابوس بن سعيد.