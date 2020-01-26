غدًا.. «المركزي» يطرح سندات خزانة بـ6.7 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 6.750 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 3.750 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، و3 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضًا.