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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى يدهس صور قادة الإخوان على الهواء (فيديو)

الأحد 26/يناير/2020 - 09:11 م
أحمد موسى
أحمد موسى
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية هم من سيفضحون الممثل الهارب محمد علي، لأنه لا صديق لهم.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإخوان دبحوا محمد علي أمس بعد فشل دعواته للتظاهر"، مؤكدًا أن مكان قادة الإخوان الهاربين أسفل أحذية المصريين.

وأكد أن الجمهور طلب منه أن يضع صورهم تحت قدمه على الهواء وهو الأمر الذي استجاب له ووضع صور قادة الإخوان الإهاربية مرفقة بصورة تميم وأردوغان أسفل قدمه.

وأوضح أن الشعب عرى محمد علي، وكشفه أمس بعد فشل دعواته للتظاهر في 25 يناير واعتزاله السياسة بعدها.

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