أحمد موسى يدهس صور قادة الإخوان على الهواء (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية هم من سيفضحون الممثل الهارب محمد علي، لأنه لا صديق لهم.وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإخوان دبحوا محمد علي أمس بعد فشل دعواته للتظاهر"، مؤكدًا أن مكان قادة الإخوان الهاربين أسفل أحذية المصريين.وأكد أن الجمهور طلب منه أن يضع صورهم تحت قدمه على الهواء وهو الأمر الذي استجاب له ووضع صور قادة الإخوان الإهاربية مرفقة بصورة تميم وأردوغان أسفل قدمه.وأوضح أن الشعب عرى محمد علي، وكشفه أمس بعد فشل دعواته للتظاهر في 25 يناير واعتزاله السياسة بعدها.